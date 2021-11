Avhøyrer den sikta

Politiet er torsdag morgon i gang med avhøyr av den drapssikta mannen i 20-åra i Molde. Mannen er sikta for drap på det som truleg er ekskona, og for grov kroppsskade mot ein tenåringsgut. Mannen blir framstilt for varetektsfengsling seinare i dag.