Avhengig av arbeidsinnvandring

Manglande vekst i folketalet og ei stadig eldre befolkning har blitt ei stor utfordring for kommunane og næringslivet i fylket. Frå 2026 blir det fleire eldre enn unge innbyggarar her i fylket, viser tal frå Statistisk Sentralbyrå. Å skape fleire møteplassar og attraktive stader og satse på høgskule- og vidaregåande utdanningstilbod er nokre av grepa som kan bli gjort for å møte utfordringane, seier fagleiar i fylkeskommunen, Trygve Grydeland. Men trenden er vanskeleg å snu utan arbeidsinnvandring, seier Grydeland.