Avgrensa taletid

Politikerne i Ålesund vil innføre avgrensa taletid i kommunestyret. Det er klart etter møtet i formannskapet i går. Det var ordfører Eva Vinje Aurdal fra Arbeiderpartiet som ba om å få avgrensa taletid på grunn av lange møter i kommunestyret. Formannskapet går inn for tre minutter for hovedinnlegg og et halvt minutt for replikk.