Avgravd kabel

Feilen på straumnettet i Breivika i Ålesund er lokalisert til ein avgravd kabel i området.

– Her er det ein entreprenør som har gravd over kabelen. Mørenett var ikkje informert om at det gjekk føre seg graving i dette området, seier Peter Kirkebø i Mørenett til NRK.

Montørar har kobla om straumen og feilen berører no stadig færre straumkundar, opplyser Mørenett. Klokka 11.30 var under 50 straumkundar utan straum.

– Det er eit aukande problem at det ikkje blir sendt gravemelding til nettselskapet. Reglane på dette området er klare og er tilgjengelege på nettsidene våre, seier Kirkebø.