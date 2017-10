Avgjørende døgn for Mannen

NVE sier de nærmeste timene blir avgjørende for om det ustabile fjellpartiet i Mannen vil rase denne gangen. Nedbøren kommer som snø på toppen av fjellet, og sjefgeolog Lars Harald Blikra frykter at vinteren kan ha kommet for godt. NVE vil fortsette med vanntilførselen en stund til, før de tar en endelig konklusjon.