Avganger Seivika–Tømmervåg

Fjord1 minner om at siste avgang fra Seivika i sambandet Seivika – Tømmervåg er kl.2230 i dag. Siste avgang fra Tømmervåg i dag er kl.2130. Bakgrunnen for dette er kaiarbeid. Dette gjelder for perioden 25.-27. juni