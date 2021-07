Averøyingar blir vaksinerte i byen

Folk frå Averøy blir no kalla inn til vaksinering i Kristiansund. Averøy kommune har ikkje nok folk til å imot alle som skal vaksinere seg. Kommunelege Askill Sandvik i Kristiansund seier til Tidens Krav at dei har god kapasitet, og at det er naturleg for dei å samarbeide med Averøy.