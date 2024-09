Avdekket flere mangler i kontroll

Statens vegvesen har gjennomført en kontroll av store vogntog og varebiler ved Dragsund i Ålesund.

En bedrift blir anmeldt for ikke å ha installert fartsskriver i en varebil med tilhenger og blir også anmeldt for manglende dokumentasjon og sikkerhetssutstyr for farlig. Kjøretøyet måtte også sikrest før videre kjøring.

En sjåfør blir anmeldt for å ha kjørt uten sjåførkort i fartsskriver. En bedrift fikk 13200 kroner i gebyr for 3200 kilo i overlast.

Tre sjåførere fikk gebyr for ikke å ha hatt vogntog og det ble skrevet flere mangellapper på defekte lys.