Avdekket flere feil under kontroll

Statens vegvesen har hatt kontroll Romsdal kontrollstasjon torsdag og fredag. Flere feil ble avdekket. Blant annet fikk et kjøretøy som hadde mye forskjellig i frontruta beskjed om å rydde før viderekjøring. Flere kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av fiskeavrenning, og ett for mangelfull sikring av last.