Avdekka erosjonsskadar

NVE har avdekka erosjonsskadar under Osbrua i Ørsta. NVE skriv i eit brev til Statens vegvesen og kommunen at erosjonen er under utvikling og at det hastar å kome med vedlikehaldsarbeid. Det skriv Mørenytt (krev innlogging). Erosjonsskadar og undergraving av brufundamentet i fleire aksar vart avdekka då NVE gjorde ein undervassinspeksjon av brua.