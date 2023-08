Av vegen ved Skiri

Ein bil køyrde av europavegen ved Skiri i Rauma seint nat til fredag. Det var to barn og to vaksne i bilen som hamna i grøfta. Føraren klaga over smerte i ein fot. Elles er det ikkje meldt om personskade, men dei blir likevel sende til Ålesund for sjekk. Bilbergar er på veg til staden, men vegen er open for fri ferdsel.