Austefjorden skule legges ned

Kommunestyret i Volda har vedtatt at Austefjorden barneskule og barnehage skal legges ned. Det skriver Møre-Nytt. Det var lagt inn forslag for å beholde barnehagen som et kompromiss, men det ble nedstemt. Dette var andre gang at nedleggelse av Austefjord Skule ble tatt opp i kommunestyret. Forrige gang var i 2014.