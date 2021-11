Aurstad vann fram i Høgsterett

Aurstad Maskinutleige AS i dag har vunne fram i Høgsterett. Det skriv Sunnmørsposten. Saka går no til lagmannsretten for ny behandling. I samband med omorganisering og sal av maskiner før konkursen i K.A. Aurstad blei advokatfirmaet DLA Piper Norway brukt som rådgivar. Aurstad Maskinutleige AS har seinare saksøkt advokatfirmaet og forsikringsselskapet deira, med krav om erstatning for mangelfull rådgiving. Aurstad Maskinutleige får også dekt sakskostnadene sine for Høgsterett, ifølgje smp.no.