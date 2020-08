Aursnes-nei til Frankrike-eventyr

I et intervju med Romsdals Budstikke bekrefter Fredrik Aursnes at det ikke ser ut til å bli noe Frankrike-eventyr. – Per nå er det et nei, slik saken står. Jeg vet ikke om det er endelig, eller om Jim (agent Solbakken) fortsetter å forhandle, sier han til avisa om tilbudet fra franske Toulouse. De britiske avisene Daily Mail og The Sun har i dag meldt at Leeds skal være interesserte i Molde-spilleren. Aursnes sier at påstandene om at Leeds skal være interesserte, er nye for ham.