Aursnes klar for Benfica

Fredrik Aursnes forlater Feyenoord til fordel for Benfica. I den portugisiske storklubben kommer nordmannen til å spille i mesterligaen denne sesongen.

Overgangen har lenge ligget i kortene og ble bekreftet av Benfica onsdag.

Ifølge TV 2 , som søndag erfarte at Feyenoord og Benfica hadde blitt enige om en overgang, skal kjøpssummen for nordmannen være rundt 150 millioner kroner.

Aursnes har imponert i Feyenoord siden overgangen fra Molde sommeren 2021. I den nederlandske klubben var midtbanespilleren en viktig brikke i laget som tok seg helt til finalen i conferenceligaen sist sesong, der det ble 0-1-tap for Roma.

Til sammen spilte Aursnes 52 offisielle kamper for Feyenoord, inkludert lagets to første seriekamper denne sesongen.

Overgangen til Benfica er et solid steg opp for 26-åringen med sju landskamper for Norge. Portugiserne har kvalifisert seg til mesterligaen i 12 av de siste 13 sesongene etter at de tirsdag slo Dynamo Kyiv i siste kvalifiseringsrunde.

Sist sesong gikk klubben helt til kvartfinalen, der det ble exit mot Liverpool.

(©NTB)