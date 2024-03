Aursnes gir seg på landslaget

Fredrik Aursnes fra Hareid er ferdig på det norske landslaget i en alder av 28 år. Det bekreftet Ståle Solbakken på en pressekonferanse tirsdag.

Solbakken forteller at dette er noe han og Aursnes har snakket om i et halvt år.

– Fredrik har i ganske lang tid sagt til meg at han har behov for å puste ut mellom slagene i Benfica. Vi har hatt en pågående dialog om hvordan vi skal få dette til å gå opp. Jeg har greid å overtale han i lang tid om at han ikke skal trekke seg, men vi har også avtalt at hvis han følte det samme behovet for å, hva skal vi si, gjøre noe annet når vi er på landslaget, forteller Solbakken.