Aursjøvegen rustast opp

Aursjøvegen som går over fjellet mellom Finnset i Eikesdal og Sunndalsøra skal rustast opp, og arbeidet tek til neste veke, skriv Aura avis. Det er vanta at arbeidet blir ferdig i slutten av oktober. Det er Statkraft som står for utbetringa av Aursjøvegen, og i alt 15 kilometer veg skal rustast opp.