Aurora Mikalsen til Tottenham

Fotballkeeperen Aurora Mikalsen har skrevet kontrakt med Tottenham, etter at hun forlot Manchester United tidligere i sommer. Kristiansundsjenta slutter seg til London-laget for ett år, og sier til Tottenhams hjemmeside at hun gleder seg. – Å komme til Tottenham blir en spennende utfordring for meg og jeg ser virkelig frem til sesongen som venter, sier hun.