Aure vil bli i Møre og Romsdal

Under regionavstemminga på valdagen i år, bestemte 51 prosent av innbyggjarane i Aure seg for å bli verande i Møre og Romsdal. 45 prosent ville at Aure skulle flytte til Trøndelag. No har kommunestyret i Aure bestemt at dei følgjer fleirtalet av innbyggjarane sine og blir i Møre og Romsdal.