Aure sier opp avtale

Politikerne i Aure kommune har bestemt seg for å si opp avtalen med Helse Møre og Romsdal, med enstemmig vedtak. Dermed har alle kommunene på Nordmøre gjort et slikt vedtak, som en protest mot den opprinnelige avgjørelsen om å legge ned fødeavdelinga i Kristiansund og Aure rehabiliteringssenter. – Her står vi samla, vi har bestemt oss for å gå i lag, og da var det ei enkel sak for Aure kommune å gå for dette, sier fungerende ordfører i Aure, Hanne Berit Brekken.