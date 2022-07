Aurdal gir seg etter valperioden

Ordførar Eva Vinje Aurdal i Ålesund gir seg i politikken når den nye valperioden startar i 2024. Ho viser til at ho då blir 67 år, og at ho har vore ordførar i to periodar. Til Sunnmørsposten (krev innlogging) seier ho at det då er på tide å sleppe nye og yngre krefter til.