Aukra kommune frikjend

Noregs rikaste kommune, Aukra, er frikjend for påstanden om at dei har kravd inn alt for mykje eigedomsskatt.

Det er eigaren av Nyhamna, Gassco, som har gått til sak, men altså ikkje vinn fram i dommen frå Møre og Romsdal tingrett.

Aukra kommune risikerte å måtte betale tilbake rundt 300 millionar kroner.

Det er to vekers ankefrist på avgjerda.