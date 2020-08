Aukra kommune fekk bot

Aukra kommune har fått ei bot på nesten 50.000 kroner for å ikkje ha lyst ut ein brøytejobb på anbod. Det skriv Veier24. Kofa (Klagenemnda for offentlege innkjøp) meiner at kommunen har handla aktlaust då dei ikkje lyste ut anbodet.