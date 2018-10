Aukra kommune får erstatning

Eit eigedomsselskap i Haram må betale nesten 800.000 kroner i erstatning og sakskostnader til Aukra kommune. Det slår Romsdal tingrett fast. Firmaet inngjekk i 2016 avtale med kommunen om å leige ein tidlegare skule, for å skaffe husrom for verftsarbeidarar på Gossen. Etter kort tid slutta firmaet å betale husleige, og retten slår fast at Aukra kommune har krav på å få att pengane sine.