Auke i utsleppa

Utsleppet av klimagassar auka i Møre og Romsdal i 2018. Det viser ei oversikt frå miljødirektoratet. I fjor lanserte dei ein ny teneste som viser klimautsleppa i kommunar og fylke. No er tala for 2018 klare. Dei største utsleppa her i fylket kom frå industri, olje og gass. Tala er frå to år tilbake i tid fordi dei blir grundig kontrollert før dei blir sendt ut.