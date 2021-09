Auke i sjukefråværet

I andre kvartal i 2021 var det legemelde sjukefråværet her i fylke på 5,8 prosent. Det er ein auke på 6,9 prosent samanlikna med same kvartal i fjor. Samla for landet er sjukefråværet 5,3 prosent, som er ei auke på 4,7 prosent. Det viser tal frå Nav. Sjukefråværet har vore størst i statleg og kommunal forvaltning. – Tilsette blant anna innan undervisning, helse og sosialtenester har nok opplevd ei meirbelasting som følge av koronapandemien, og er også særleg utsett for smitte på jobb, kommenterer Nav-direktør Stein Veland.