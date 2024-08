Aukar periodebillett med 20 prosent

Fram vil auke prisen på periodebilletten med 20 prosent frå 12. august. Periodebilletten for buss, og kombinasjon med buss og båt vil auke. Medan periodebilletten for unge vil vere uendra. – Det er ei stor prosentvis auke, men vi har ei stor svikt i inntektene frå kollektivtrafikken, og for så vidt ferjetrafikken, seier samferdselsdirektør, Jepser Vik. Det var fylkestinget i juni som avgjorde å auke periodebillettane.