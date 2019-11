Aukar løna til psykologar

Helse Møre og Romsdal aukar løna til psykologar og psykologspesialistar med opp til 80.000 kroner i året for å betre rekrutteringa. Tiltaket er kostnadsrekna til 10 millionar kroner. Helseføretaket har hatt store vanskar med å rekruttere fagfolk til desse stillingane. Klinikksjef Karl-Arne Remvik håper at Helse Møre og Romsdal no skal stå sterkare i konkurransen om å få tak i fagfolk. – Vi har vore i ein situasjon der vi har mangla fagfolk og dette er ein måte å anerkjenne dei fagfolka på og også rekruttere nye, seier Remvik. Leiar i Norsk Psykologforeining i Helse Møre og Romsdal, Siri Nes, seier dei har hatt dei lågaste lønningane i landet og at konkurransedyktig løn er eit steg i rett retning med tanke på å styrke rekrutteringa. Ho seier at dei over tid har fått tilbakemelding om at psykologane og spesialistane har for lite tid til å drive effektiv behandling.