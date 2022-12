Aukar fiskerikvota

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsett den disponible torskekvota for neste år til 3299 tonn i Nordsjøen og 100 tonn i Skagerrak. Kvota er betydeleg auka samanlikna med dei to siste åra. Totalkvota er framleis, historisk sett, på eit lågt nivå. I juni skal det vurderast om det er rom for å auke maksimalkvotane.