Aukande ferjetrafikk

Etter fleire månader med låg trafikk under pandemien er ferjetrafikken på veg opp att i Møre og Romsdal. April-tala for fylkesvegferjene viser at næringstransporten var nesten på nivå med same månad i 2019. Personbiltrafikken ligg framleis ein del lågare, 24,5 % under tala frå april 2019