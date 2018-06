Auka utslepp

Køyring til og frå det nye fellessjukehuset på Hjelset vil auke utslepp av klimagassar betrakteleg. Det skriv Tidens Krav. Heile 22 millionar fleire personkilometer vil bli køyrt som ei følge av etableringa, noko som svarar til eit økt utslepp på ca. 3000 tonn CO₂, samanlikna med dagens to sjukehus. Lykkast vi med eit godt busstilbod for tilsette og pasientar, så kan det bidra til å redusere behovet for bilkøyring mellom Molde og Kristiansund, seier prosjektleiar for fellessjukehuset Ketil Gaupset.