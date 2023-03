Auka snøskredfare

Snøskredfaren har auka frå moderat til betydeleg på Sunnmøre og i Romsdal. Det melder snøskredvarslinga varsom.no. Varselet gjeld for i dag. Kraftig sol aukar faren for at skred kan bli løyst ut naturleg. I høgda kan det også vere lett å løyse ut nysnøflak utsette plassar.