Auka snøskredfare

Det har vore liten snøskredfare i Møre og Romsdal i dag. Men for måndag og tysdag blir farenivået heva til moderat, det vil seie nivå 2, for Romsdal og Nordmøre. For Trollheimen er snøskredfaren sett til nivå 2 måndag, men nivå 1 – altså liten fare – tysdag.