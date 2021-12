Auka smitte i Ålesund

Førre veke fekk Ålesund kommune stadfesta 151 smittetilfelle med koronavirus. Det er ein oppgang mot veke 48, då 116 testa positivt.

Per 13. desember er 105 personar i isolasjon i Ålesund kommune. 85 av dei smitta var fullvaksinerte, medan 66 var del- eller uvaksinerte. Ved Prestemarka bu- og dagtilbod har 2 brukarar og 6 tilsette fått påvist smitte den siste veka. Skodje omsorgssenter fortset testregime etter å ha fått 1 nytt smittetilfelle i helga. Det har òg vore smitte ved barneskolane Flisnes og Hatlane, i tillegg Fremmerholen barnehage. Men talet på smitta barn er no vesentleg lågare enn for noktr eveker sidan. Det skriv Ålesund kommune i ei pressemelding.