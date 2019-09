Auka rørsler i Veslemannen

Rørslene har gått opp i fjellpartiet Veslemannen over natta, trass i at det ikkje har regna. Dei er no på 26 cm per døgn i øvre del og rundt 12 i nedre del. Dermed kjem ikkje NVE til å ta ned farenivået no, seier vakthavande geolog Gudrun Majala.