Auka inntekter og låge tap

Etter første halvår har Sparebanken Møre eit resultat før skatt på 462 millionar kroner, mot 346 millionar i same periode i fjor. For andre kvartal var resultat etter skatt 255 millionar, opp frå 183 millionar same kvartal i fjor. Administrerande direktør Trond Lars Nydal seier banken har auka inntekter og låge tap.