Auka fare for skred

NVE varslar om auka farenivå for jord- og flaumskred. Faren aukar til gult nivå tysdag morgon, og minkar igjen onsdag morgon. Årsaka er at grunnvatnet står svært høgt og og metningsgraden i bakken er svært høg. Det gjer at bratte skråningar, samt bekkar og elveløp med stor vassføring er spesielt utsett.