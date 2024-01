Auka beredskap som følge av ekstremvêret «Ingunn»

Selskapet Elinett melder at dei gjer ekstra førebuingar for å møte utfordringane som ekstremvêret «Ingunn» kan føre til for straumforsyninga i deira område.

– Om vêrvarselet slår til må ein rekne med straumbrot. Vi anbefaler våre kundar om å førebu tiltak for eigenberedskap, melder dei.

Også selskapet Linja seier at straumbrotet kan føre til langvarige straumbrot.