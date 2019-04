Audmjukande tap for Solskjær

Manchester United tapte heile 4–0 borte mot Everton i dag. Dette har med andre ord vore ei marerittveke for Ole Gunnar Solskjær. Tidlegare i veka tapte Manchester United 3–0 borte mot Barcelona og rauk dermed ut av Meisterligaen. Fokuset til Solskjær no er å få Manchester United til Meisterligaen neste år. Då må dei bli blant dei fire beste laga i Premier League. Avstanden er no to poeng, men kan bli tre dersom Arsenal tek poeng mot Crystal Palace seinare i dag.