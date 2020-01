Åtvaring frå helsetilsynet

Ein vikarlege får åtvaring frå helsetilsynet etter at ei kvinne på Sunnmøre fekk uforsvarleg hjelp då ho var gravid utanfor livmora. Kvinna hadde blødningar og sterke smerte, men legen verken undersøkte eller sende henne til sjukehus. Ifølge helsetilsynet skal legen ha sagt at han ikkje kunne hjelpe fordi han ikkje hadde erfaring med kvinnesjukdommar. Helsetilsynet konkluderer med at tilstanden kunne blitt livstruande, og at ho burde fått betre hjelp. Helsetilsynet slår og fast at kommunen braut lova ved å ikkje lære opp legevikaren godt nok.