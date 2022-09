Åtvarar regjeringa mot å instruere helseføretaket

Stortingsrepresentant Helge Orten frå Høgre skulle gjerne ha sett at det var mogleg å halde open fødeavdelinga i Kristiansund fram til fellessjukehuset på Hjelset står klart. No registrerer Orten at helseføretaket ikkje klarer det, og han meiner ein må innrette seg etter det. Orten åtvarar regjeringa mot å instruere helseføretaket. – Det er helseføretaket som er fagleg ansvarleg og det vil vere oppsiktsvekkande om helseministeren skulle finne på å instruere på tvers av det de meiner er fagleg forsvarleg drift. Det vil vere ein helt ny praksis, og ein farleg praksis etter min meining, seier han.