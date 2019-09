Åtvarar om vintercruise

– Reiarar og kapteinar må ta høgde for at hjelpa ikkje er like om hjørnet når dei legg ut på vintercruise her i landet, seier statsråd for beredskap- og samfunnstryggleik, Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp). Då Viking Sky fekk motorhavari på Hustadvika i mars med 1373 om bord, blei eit stort redningsapparat sett i sving for å berge dei. Tybring-Gjedde seier ho ikkje kan garantere at hjelpa når fram i tide neste gong