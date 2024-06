Åtvarar mot svindlarar som lèt som om dei er frå politiet

Politiet i Møre og Romsdal åtvarar om at nokon sender ut tekstmeldingar som ser ut til å vere frå politiet ved namsmannen.

– I meldingane står det at ein har mottatt eit brev i ei utleggssak, spesifikt frå namsmannen, og at det hastar å følgje lenka og betale for å unngå gebyr, opplyser politiet i ei pressemelding.

Dei fortel vidare at fleire har kontakta dei om dette i dag, og at dette er personar som er godt vaksne eller eldre. Politiet meiner difor at det er tydeleg at dei målretta prøver å nå dei.

– Dette er svindel. Ikkje svar på meldinga, og ikkje trykk på lenka, er den klare beskjeden frå oss i politiet, seier kommunikasjonsdirektør i Møre og Romsdal politidistrikt Iselin Nevstad Øvrelid.