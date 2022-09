Åtvarar mot politisvindel

Politiet åtvarar mot folk som utgir seg for å vere politi tek kontakt med folk i Surnadal. Ifølgje politiet gir dei inntrykk av at fleire har blitt utsette for datasvindel, og ønskjer å hjelpe.

Politiet strekar under at dei ikkje går fram på denne måten.