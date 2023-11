Åtvarar mot masseoppseiingar

Fylkeskommunedirektør Toril Hovdenak kjem no med ei kraftig åtvaring mot budsjettforslaget fleirtalet i fylkestinget har lagt fram, skriv Sunnmørsposten. Høgre, Frp, Venstre og KrF har bede henne om å kutte drifta med nærmare 300 millionar kroner. Hovdenak svarar at det ikkje er mogleg utan oppseiingar. Ho meiner 169 personar må slutte for å gjennomføre innsparinga.