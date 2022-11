Åtvarar mot kutt innanfor psykisk helse

Politikarane i fylkesutvalet i Møre og Romsdal er uroa over at Helse Møre og Romsdal vil kutte 10 millionar kroner innanfor psykisk helse.

I ei høyringsuttale blir det vist til at behovet for psykisk helsehjelp er aukande og at Møre og Romsdal er blant fylka med lengst ventetid for barn og unge.

Fylkesutvalet vil sterkt oppmode Helse Møre og Romsdal om å skjerme det psykiske helsetilbodet for kutt.