Åtvarar mot grensejustering

Prosjektleiar Astrid Eidsvik i Nye Ålesund kommune rår at øyane Sandøya, Ona, Orta, Lyngværet, Seterøya og Gåsøya i dagens Sandøy kommune ikkje blir ein del av Aukra kommune. 84 prosent av innbyggjarane har i ei innbyggjarundersøking sagt at dei ønskjer overflytting frå nye Ålesund til Aukra. Eidsvik meiner at ei slik grensejustering kan medføre eit risikoelement i framdrifta med etableringa av nye Ålesund kommune.