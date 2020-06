Åtvarar mot brannfare

Sankthansaftan nærmar seg, og det er forventa mange bål rundt omkring i distriktet. Brannvesenet åtvarar difor mot stadig aukande skogbrannfare på grunn av finvêret og ber folk vere forsiktige. Sindre Egeness frå Ålesund brannvesen seier dei anbefaler folk å finne egna plassar for å tenne båla. – Ein bør heller ikkje tenne opp for nært vegetasjon og sørge for å ha tilgjengeleg noko å sløkke brannen med, seier Egeness.