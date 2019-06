Åtvarar mot å hamne på Robek

Fleirtalet i formannskapet i Kristiansund antydar at dei er villige til å la kommunen gå med underskot og dermed hamne på Robek-lista. Rådmannen meiner den årlege drifta i kommunen er 100 millionar kroner for høg. Senterpartiet, Frp, Høgre og Rødt synest det er vanskeleg å godta kutt som går utover barn, eldre og sjuke. Men ordførar Kjell Neergaard meiner det ikkje er ein god ide å bli sett under administrasjon, som Robek-kommune. –Det må vere betre å gjere ein grundig prosess no for å kome i økonomisk balanse. Det er slitsomt for dei tilsette, men det er også slitsamt å måtte ta det igjen år etter år med ein ostehøvel, seier Neergaard.