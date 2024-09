Åtvarar mot "challenges" i sosiale medier

Skular i Ålesund fekk torsdag eit brev frå politiet der dei åtvarar elevar mot potensielt livsfarlege leik etter å ha blitt utfordra av såkalla «challenges» på sosiale medier.

Slike utfordingar er eit velkjent fenomen frå mellom anna Tiktok og Jodel, og varierar frå det harmlause til det livsfarlege.

Ifølge politiet er bakgrunnen for brevet at det har kome fleire bekymra meldingar frå bilistar og andre om ei hending ved ein skule i Ålesund. Fleire ungdomar skal ha blitt observert medan dei springande over vegen framfor lastebilar og andre tunge køyrety. Dette minner om den såkalla «Angel of Death»-utfordringa som har trenda i sosiale medier i sommar.

Utfordringa går ut på å legge ut video at ein spring ut i vegen framfor store køyretyog sjå om dei klarer å stanse. Den skal ha ført til fleire dødsfall blant unge, blant anna i Indonesia.

Liknande utfordringar har tidlegare oppfordra til mellom anna butikktjuveri, påtenning av søppelkasser eller å kvele seg til ein besvimer.

Politiet har ikkje funne at dette faktisk er ein trend i Ålesund, men ettter mange bekymringsmeldingar har dei likevel valt å sende eit brev der dei oppfordrar skular og foreldre snakke med born og ungdom om farer og konsekvensar ved utfordingar i sosiale medier.